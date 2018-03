CONFLIT DE SYRIE Une percée majeure dans la Ghouta

Les forces gouvernementales syriennes ont réalisé samedi une percée majeure dans la partie rebelle de la Ghouta orientale, isolant la principale ville Douma, près de trois semaines après le début de l'assaut pour reprendre ce dernier fief insurgé, a rapporté l'agence de presse Sana.

Des forces syriennes cherchent, depuis l'intensification le 18 février de leurs opérations contre les groupes armés dans la Ghouta orientale, à reconquérir ce dernier fief insurgé aux portes de Damas, assiégé depuis 2013. Elles ont déjà repris plus de la moitié de l'enclave. Elles «ont isolé Douma du reste de la Ghouta orientale, après avoir pris le contrôle de la route qui la relie à Harasta à l'Ouest et de la localité de Misraba au Sud», a dit l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh; basé en Grande- Bretagne).

Les forces gouvernementales «sont ainsi parvenues à diviser la Ghouta orientale en trois: Douma et sa périphérie au Nord, Harasta à l'ouest et le reste des localités au sud», selon l'ONG. Leur objectif est d'affaiblir les factions armées contrôlant l'enclave, d'où des obus sont tirés sur des secteurs de la capitale Damas, faisant des victimes. Ces groupes armés ont tenté, en vain, une contre-offensive avant de reculer samedi sous la progression des forces syriennes, ont précisé les médias. «Des combats ont eu lieu avec le groupe Jaich al-Islam aux abords de Douma tandis que d'autres ont opposé le (gouvernement) au groupe Faylaq al-Rahmane», selon Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Osdh. Auparavant le vice-ministre des Affaires étrangères syrien, Ayman Soussane, avait assuré que «les terroristes goûteront à la défaite prochainement dans la Ghouta, comme ils l'ont connue à Alep». Par ailleurs, des groupes terroristes qui se déploient à Ghouta Est dans la banlieue de Damas, ont ouvert le feu sur des familles qui tentaient de sortir de la localité de Jissrine en direction du corridor humanitaire aboutissant à Mleiha, faisant 4 morts de la même famille, selon l'agence Sana. En outre, les groupes terroristes avaient enlevé trois familles composées de 15 personnes, alors qu'elles tentaient de prendre la fuite de la localité de Madyara en direction des points de contrôle de l'armée arabe syrienne dans la ville de Harasta, selon la même source.

Dans ce contexte, des responsables locaux dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale mènent des négociations avec le régime sur de possibles évacuations pour stopper l'offensive meurtrière sur ce dernier fief des insurgés aux portes de Damas, ont indiqué à l'AFP un négociateur et une ONG. Les deux principaux groupes rebelles de la région, voisine de la capitale Damas, ont assuré qu'ils ne prenaient part à aucune négociation avec le camp du régime. Hier, alors que l'assaut des troupes gouvernementales est entré dans sa 4e semaine, des responsables dans la ville de Hammouriyé, dans le centre de l'enclave rebelle, envisageaient une possible évacuation proposée par Damas. Un comité constitué de responsables locaux a rencontré samedi des représentants du régime, a indiqué à l'AFP un membre de ce comité s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. «Le comité a discuté d'une proposition de réconciliation qui garantirait la sortie pour ceux qui le souhaitent, civils ou rebelles, de Hammouriyé vers d'autres région de Syrie sous le contrôle des insurgés», a-t-on précisé de même source. Civils et rebelles pourraient être transférés en bus vers Deraâ (Sud) ou Idleb (Nord-Ouest). «Le comité se réunit dimanche (hier) pour prendre une décision et en informer le régime», a ajouté le négociateur, expliquant que, faute d'accord, le régime choisira l'option militaire contre le secteur. «Une décision pourrait être prise à tout moment sur Hammouriyé, Jisrine et Saqba», situées dans le centre de l'enclave et sous le contrôle de Faylaq al-Rahmane, l'un des deux principaux groupes rebelles de la Ghouta, a précisé le directeur de l'Osdh. Toutefois, Faylaq al-Rahmane a nié toute négociation avec le camp du régime. «Il n'y a pas de négociations, ni directes ni indirectes, avec l'ennemi russe ou ses alliés», a assuré le porte-parole du groupe, Waël Alwane. «Personne n'a été autorisé à négocier au nom des rebelles ou des institutions de la Ghouta», a-t-il dit.