RÉSEAU D'IMMIGRATION ILLÉGAL 155 personnes arrêtées en Espagne

La police espagnole a annoncé hier avoir arrêté 155 personnes, d'origine asiatique en démantelant un réseau illégal d'immigration vers le Royaume-Uni ou l'Irlande.

«Le réseau démantelé présentait un caractère extrêmement hermétique, structuré et hiérarchisé», a souligné la police dans un communiqué, mais «les agents ont obtenu que cinq migrants témoignent contre l'organisation en bénéficiant du statut de témoin protégé», a-t-elle ajouté.

Selon la police, les quatre dirigeants du réseau ont été interpellés à Barcelone, au terme d'une enquête lancée il y a trois ans.

C'est à l'aéroport de Barcelone que les agents avaient d'abord détecté une augmentation significative de l'usage de faux papiers par des Asiatiques en partance pour le Royaume Uni.

«Chaque victime payait 20.000 euros pour le voyage et, une fois arrivée en territoire européen Schengen, séjournait de manière temporaire dans des appartements situés dans différentes localités de Catalogne jusqu'à l'obtention des faux papiers», a expliqué la police.

La police n'a précisé à quelles dates précises avaient eu lieu les arrestations, entre fin février et début mars.