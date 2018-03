VIOLENCES AU YÉMEN Six morts et 30 blessés dans un attentat à Aden

Six personnes, dont un enfant, ont été tuées hier dans un attentat suicide revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) à Aden, dans le sud du Yémen, a indiqué un responsable des services de sécurité yéménites.

L'attentat a visé, dans le nord d'Aden, un centre d'approvisionnement en produits alimentaires de cette force appelée «Cordon de sécurité», a précisé ce responsable, cité par des agences. Six personnes, dont des employés civils du centre, ont été tuées et 30 blessées, dont des passants, a-t-il ajouté, précisant que le bâtiment et de nombreux véhicules ont subi d'importants dégâts.

L'attentat a été revendiqué, selon les médias, par le groupe terroriste «Etat islamique» (EI/Daesh).