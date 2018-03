LIBYE 119 migrants clandestins secourus par les garde-côtes

Cent dix neuf migrants clandestins ont été sauvés mardi par les garde-côtes libyens lors de deux opérations menées au large des côtes occidentales de la Libye, a annoncé un porte-parole de la Marine, Ayoub Kassem. Au cours de la première opération, menée au large d'Abou Kamach, près de la Tunisie, ils ont porté secours à 98 personnes qui se trouvaient sur un bateau pneumatique en panne et sur le point de couler, selon ce porte-parole, cité par des médias. La deuxième opération, qui a eu lieu au large de Sabratha (à 75 km à l'ouest de Tripoli), a permis de sauver 21 migrants clandestins, dont des Bangladais et des Egyptiens. Tous ont été transférés dans un centre d'accueil à Tajoura, près de Tripoli, a-t-on précisé de même source. Depuis le début du mois de mars, les garde-côtes libyens ont sauvé plus de 600 migrants clandestins, selon le Service de lutte contre l'immigration illégale.

La Libye est devenue le point de départ privilégié de ceux qui cherchent à se rendre en Europe en traversant la Méditerranée, profitant de l'instabilité qui frappe le pays.