SANCTIONS DE LONDRES CONTRE LA RUSSIE Moscou menace de révoquer les licences des médias britanniques

«Tous les médias britanniques exerçant en Russie, risqueront d'être fermés», en réponse à une éventuelle fermeture de la chaîne de télévision RT au Royaume-Uni, a mis en garde mardi soir la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. «Je peux vous le dire d'emblée: aucun média britannique dans notre pays ne fonctionnera plus s'ils ferment RT», a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe à la chaine de télévision Rossiya-1. Quelques parlementaires ont appelé le gouvernement britannique à imposer des mesures restrictives à la chaîne de télévision RT allant jusqu'à lui retirer ses licences de diffusion au Royaume uni. Theresa May, Première ministre britannique, n'a pas donné de réponse directe, mais a rappelé qu'elle discuterait avec les parlementaires des mesures à l'encontre de la Russie hier. La chaîne de télévision RT a réagi à cet appel des parlementaires britanniques et a déclaré que les limites imposées sur son activité au Royaume-Uni mènent encore à une plus grande polarisation au sein de la société. La rédactrice en chef de l'agence Sputnik et de RT Margarita Simonian a fait savoir que suite à une éventuelle révocation de licence de RT, la réponse de la Russie sera symétrique. Les relations entre Londres et Moscou se sont envenimées ces derniers jours suite à l'affaire de l'empoisonnement d'un ex-agent double russe et de sa fille au Royaume-Uni.