RÉUNION HIER À VIENNE SUR L'ACCORD NUCLÉAIRE IRANIEN Le dernier mot de Trump

Par Chaabane BENSACI -

Le président Trump ne fait pas mystère de ses intentions

Les délégations présentes savent pertinemment que Rex Tillerson a payé le prix de son plaidoyer pour un respect de l'accord historique sur le nucléaire iranien pour lequel, a-t-il dit, les Etats-Unis doivent maintenir leur engagement...

Tout en ressassant l'inéluctable coup de Jarnac que le président Donald Trump est résolu à porter à l'accord, les grandes puissances et l'Iran se sont retrouvés hier à Vienne afin, dit-on, de procéder à un bilan de la mise en oeuvre d'un texte conclu en 2015, mais soumis à un véritable feu nourri des Israéliens et, depuis son élection, du chef de l'administration américaine lui-même. Ce dernier n'a pas cessé de critiquer avec une virulence extrême l'accord tout en affirmant qu'il fera tout pour le réduire en poussière, au cas où l'Iran n'accepterait pas son diktat sur une révision en profondeur du texte et sur un certain nombre d'autres concessions relatives aux armes balistiques. On l'aura compris, Donald Trump n'a fait que reprendre à son compte les attaques et les menaces de Benjamin Netanyahu qui fait mine d'oublier l'impressionnant arsenal nucléaire dont dispose Israël et son refus radical d'adhérer au traité de non-prolifération depuis des décennies. En clair, cela signifie tout simplement que dans la région moyen-orientale, seul l'Etat hébreu est «en droit» de disposer de l'arme nucléaire, une façon comme une autre de décréter «suspect» toute tentative d'utiliser l'atome à des fins pacifiques comme ne cesse de le clamer l'Iran.La réunion trimestrielle qui s'est tenue hier dans la capitale autrichienne vise précisément à garantir l'usage strictement pacifique du nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales que les pays occidentaux ont infligées pendant de nombreuses années. Mais en toile de fond d'une rencontre qui se voulait ordinaire, l'ombre du président Donald Trump était dans tous les esprits car il s'est engagé à annoncer le 12 mai prochain le retrait des Etats-Unis de l'accord avec, en corollaire, le rétablissement des sanctions dont une bonne partie n'a toujours pas été levée, faut-il aussi le préciser.L'inquiétude est d'autant plus grande que le limogeage, mardi dernier, du secrétaire d'Etat Rex Tillerson, pour cause reconnue après des mois de dénégation outragée de «graves divergences de vues» résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel de Vienne. Les délégations présentes hier savent pertinemment que Rex Tillerson a payé le prix de son plaidoyer pour un respect de l'accord historique sur le nucléaire iranien pour lequel, a-t-il dit, les Etats-Unis doivent maintenir leur engagement, chose dont Trump ne veut absolument pas entendre parler. Jamais, les incertitudes n'auront été aussi lourdes et les nuages aussi sombres dés lors que le départ de Tillerson a ouvert la voie à un successeur peu banal en la personne de Mike Pompeo, jusqu'alors directeur de l'Agence centrale du renseignement américaine (CIA), dont on sait depuis belle lurette qu'il est favorable à une ligne dure face à l'Iran. Autour de la table viennoise, les négociateurs politiques des grandes puissances (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) ont fait face à celui de l'Iran, pour ausculter un document dont certains souhaitent des amendements de circonstance, notamment sur la question des missiles balistiques. Or, Téhéran ne veut pas en entendre parler même si l'ultimatum du président américain exige de «remédier aux terribles lacunes» de l'accord, avec un nombre accru d'inspections et la suppression de leur limitation dans le temps, rendant caduque les dates initiales de 2025 et 2030 retenues par les négociateurs du président Barack Obama. Pour ces derniers, c'est une véritable douche froide que Washington s'apprête à infliger à ses alliés qui estiment, au contraire, que l'accord constitue «une victoire historique» en matière de non-prolifération nucléaire au terme de 10 ans de dures et farouches tractations. Pour la forme, le directeur de la stratégie conduite par Rex Tillerson, Brian Hook, était jeudi à Berlin pour y rencontrer ses homologues britanniques, allemands et français avec lesquels il devait examiner les amendements à apporter au document originel. Une option catégoriquement rejetée par la République islamique qui répète, depuis des mois, qu'il n'y aura pas un changement ne serait-ce que celui d'une virgule, et qui a, en outre, averti qu'un abandon de l'accord entraînerait immanquablement la reprise des activités d'enrichissement d'uranium.Cette éventualité est de plus redoutée par la France et l'Allemagne qui n'ont pas perdu de temps pour renouer les fils ténus du dialogue avec l'Iran des ayatollahs dans l'espoir de conclure des contrats mirifiques et, depuis quelques mois déjà, leurs entreprises se bousculent à qui mieux mieux dans les ministères iraniens pour présenter leur savoir-faire. Or, un simple mot de Trump aura, sans aucun doute, un effet dévastateur sur ces ambitions «légitimes».