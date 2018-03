ATTAQUES CHIMIQUES EN SYRIE "Les accusations (...) ne sont qu'un prétexte"

Le ministère russe de la Défense a souligné vendredi soir que les accusations contre les autorités syriennes concernant des attaques chimiques présumées ont été coordonnées à un haut niveau politique en Occident pour justifier de nouvelles sanctions «Le ministère russe de la Défense a annoncé à maintes reprises que les groupes radicaux contrôlés par les Etats-Unis et le Royaume-Uni préparaient des provocations dans la Ghouta orientale, prévoyant l'emploi d'armes chimiques, en vue d'accuser Damas et 'les alliés de la Syrie'' [ ]. Aucune arme chimique n'a été utilisée dans la Ghouta orientale par les troupes gouvernementales», a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. Selon Konachenkov, les journalistes russes, arabes et occidentaux qui étaient présents jeudi dans un couloir humanitaire de la Ghouta orientale ont interrogé des habitants de Hammuriyah sur une attaque chimique présumée qui aurait été menée dans leur ville. «Aucun habitant de Hammuriyah n'en a entendu parler», a précisé le porte-parole.

Le chef d'Etat-major russe Valeri Guerassimov avait précédemment déclaré disposer d'informations authentiques sur la préparation d'une provocation dans la Ghouta orientale avec l'emploi d'armes chimiques. Selon lui, les Etats-Unis envisagent d'accuser les forces gouvernementales syriennes d'utiliser des armes chimiques et «de porter une frappe contre les quartiers gouvernementaux de Damas».