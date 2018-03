PAYS S'OPPOSANT AUX ETATS-UNIS À L'ONU Après l'Unrwa, Washington envisage de leur couper les aides

Après avoir privé les réfugiés palestiniens de dizaines de millions de dollars en représailles au vote écrasant de l'ONU condamnant la décision américaine sur El-Qods occupé, la délégation américaine veut généraliser cette mesure à d'autres pays nécessiteux qui s'opposent aux politiques controversées des Etats-Unis à l'ONU.

L'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Nikki Haley, a proposé une réévaluation radicale du programme d'aide étrangère des Etats-Unis avec l'objectif de punir des dizaines de pays bénéficiaires qui votent contre les politiques américaines aux Nations unies, selon une note interne de la représentation à New York, révélée par Foreign Policy. Après avoir privé les réfugiés palestiniens de dizaines de millions de dollars en représailles au vote écrasant de l'ONU condamnant la décision américaine sur El-Qods occupé, la délégation américaine veut généraliser cette mesure à d'autres pays nécessiteux qui s'opposent aux politiques controversées des Etats-Unis à l'ONU.

«La mission américaine auprès des Nations unies estime que toute aide étrangère accordée par les Etats-Unis doit être réévaluée pour s'assurer que les dollars des contribuables soient dépensés pour faire avancer les intérêts américains», souligne cette note de 53 pages, intitulée «America first foreign assitance policy».Le blocage de la moitié des fonds accordés à l'Unrwa, l'agence onusienne pour les réfugiés Palestiniens «devrait servir de point d'appui sur lequel nous allons nous appuyer pour utiliser cette aide comme levier tout en mesurant son impact», relève la mission dans cette note. La proposition fait partie d'un examen établi par plusieurs agences fédérales dans le cadre de la réévaluation de l'aide américaine, tel que demandé par le président Donald Trump lors de son discours au Congrès sur l'état de l'union. La note précise que le soutien aux positions américaines à l'ONU ne sera pas le seul critère exigé aux pays bénéficiaires. Washington veut en effet monnayer ce soutien financier pour faire aussi avancer ses intérêts économiques et sécuritaires.

L'Egypte et l'Irak, deux grands récipiendaires de l'aide financière américaine, seront probablement épargnés par les nouvelles mesures, selon la même note. Ces deux pays ont souvent eu une approche antagoniste à l'égard des Etats Unis à l'ONU où ils se sont opposés dans 60% des votes aux propositions américaines, indique le document.

A l'ONU, ces deux pays, sont jugés, selon la même note, «plus antagoniste envers Washington que la Russie, la Chine et le Venezuela». Le document évoque, par ailleurs, la proposition de revoir l'aide octroyée à une quarantaine de pays qui avaient reçu en 2016 un montant de 100 millions de dollars chacun à titre d'assistance financière. Le Soudan du Sud qui fait partie des dix pays, grands bénéficiaires de ces fonds, s'est positionné dans 47,9% des votes à l'ONU contre les intérêts américains, ce qui est considéré comme un faible soutien politique aux

Etats-Unis, précise la note. La mission des Etats-Unis auprès de l'ONU a déjà ciblé trois projets de développement au Zimbabwe, au Ghana et au Vietnam en bloquant les financements qui leur sont alloués. Ces trois pays réunis ont bénéficié en 2016 de 580 millions de dollars.

Leur soutien aux positions des Etats-Unis à l'ONU durant les votes a été de 54% pour le Ghana, 38% pour le Vietnam et 19% pour le Zimbabwe. La mission soutient que l'appui du Congrès à cette nouvelle politique pourrait aider les diplomates américains à faire avancer leurs propositions lors des votes au sein de l'organisation onusienne.