COMMISSION DE VENISE La Palestine demande de contrôler les législations israéliennes racistes

Le ministre palestinien de la justice, Ali Abu Diak a demandé à la commission européenne pour la démocratie par le droit (commission de Venise) de contrôler les législations racistes de l'occupant israélien contre le peuple palestinien et ses terres, rapporte hier l'agence palestinienne Wafa. M. Abu Diak a exposé les derniers développements constitutionnels et juridiques en Palestine, lors de sa participation à la réunion de la commission de Venise du conseil d'Europe qui est la commission européenne pour la démocratie du point de vue du droit, tenue à Venise en Italie, en présence des représentants de plus de 60 pays et avec la participation du palestinien, Awda Amarna de l'ambassade palestinienne à Rome. «Nous sommes pleinement conscient que nous ne sommes pas devant une conférence politique pour présenter la souffrance du peuple palestinien qu'est sous l'occupation israélienne, mais, nous sommes devant une conférence juridique représentant les hauts responsables qui portent en toute honnêteté et responsabilité la lettre du droit, de la justice et de la loi», a-t-il déclaré, ajoutant que «ce n'est pas possible de suivre les développements juridiques et la situation juridique en Palestine sans exposer les effets de l'occupation israélienne sur la situation judiciaire et la situation des droits de l'homme en Palestine». Le ministre palestinien de la justice a affirmé, devant les membres de la commission de Venise, que «l'occupation israéliennes et ses violations quotidiennes contribuent à affaiblir le système de la justice nationale et internationale par la dévalorisation du système judiciaire et de la souveraineté de l'état palestinien, l'entrave du procès juste et de l'application de la loi, ce qui porte atteinte aux droits de l'Homme». M. Abu Diak a tenu par la même occasion à inviter «le monde libre à protéger la légitimité internationale, de rétablir le prestige et le respect des Nations unies et ses résolutions, de triompher les droits légitimes du peuple palestinien, de mettre fin aux souffrances des Palestiniens en mettant un terme à l'occupation et en contribuant à l'instauration de la paix sur la base de la justice et du droit, invitant à établir l'état palestinien indépendant, sa capitale El-Qods».