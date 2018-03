ETAT D'URGENCE PROLONGÉ EN TUNISIE "(...) Une mesure préventive.."

Le ministre tunisien de la Défense nationale, Abdelkarim Zoubeidi a déclaré à l'agence TAP samedi, que la prolongation de l'état d'urgence pour sept mois est une mesure préventive pour réunir les conditions de réussite des prochaines échéances électorales, notamment le scrutin municipal, la saison touristique et les examens nationaux. «La situation sur les frontières est sous le contrôle totale grâce à la coopération des institutions sécuritaire et militaire qui sont en partait

état de préparation», a-t-il souligné en marge de l'ouverture du séminaire international sur la «cartographie des propriétés physico-chimiques des sols». Le ministre n'a pas toutefois exclu l'existence de foyers de tension «qui sont l'objet d'observation», affirmant que «le terrorisme n'est pas une spécificité tunisienne et il est devenu une affaire régionale et internationale». M. Zoubeidi a décliné par ailleurs tout commentaire sur les affaires soumises à la justice militaire, soulignant que celle-ci est «indépendante

et personne ne peut interférer dans ses prérogatives». Au sujet du mouvement de protestation des jeunes médecins, le ministre a indiqué que le dialogue se poursuit avec le ministère de la Santé sur leurs revendications, notamment «la recherche de solutions acceptables, étant donné que le service militaire est un devoir national et constitue aujourd'hui une solution pour pallier le manque de personnel médical et de médecins spécialistes dans plusieurs régions».

«Parmi les solutions envisagées, la réduction de la période de service national à six mois et le recrutement immédiat de ceux qui achèvent ce service, outre une prime accordée aux médecins qui

passent leur service national»,

a-t-il révélé.