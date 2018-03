MOSQUÉE EL AQSA Incursion des colons et des soldats de l'occupation

Plus de 150 colons et 47 soldats de l'occupation israélienne ont effectué hier une incursion dans la mosquée d'Al-Aqsa, sous la protection des forces militaires israéliennes, selon le département palestinien du Waqf. Le correspondant de l'agence palestinienne Wafa, a rapporté que «les colons envahissent la mosquée sainte en prêchant sur le présumé temple et en effectuant des rituels talmudiques».

«Il est prévu que le nombre des colons qui envahissent la mosquée d'Al-Aqsa, s'augmentera cet après-midi», ajoute la même source. Les forces armées de l'occupation israélienne ont envahi également la localité Al-Ramadeen au sud d'El-Khalil, ont perquisitionné plusieurs

maisons et ont arrêté un palestinien, d'après des sources palestiniennes de sécurité. De plus, ces forces ont perquisitionné et fouillé d'autres maisons dans la localité de Yata au sud d'El-Khalil.