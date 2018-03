SAHARA OCCIDENTAL Le Parlement portugais insiste sur le droit du peuple sahraoui

L'Assemblée de la République portugaise a approuvé une motion par laquelle elle s'est félicitée de la reprise du processus de négociation sur le Sahara occidental sous l'égide de l'ONU, se disant convaincue qu'il était temps de parvenir à une solution qui garantit la concrétisation du droit à l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental, a-t-on appris hier. La motion a été approuvée le 9 mars dernier lors d'une session plénière, dans laquelle le Parlement s'est «félicité de la reprise du processus de négociation sur le Sahara occidental (occupé) sous l'égide des Nations unies, et a exprimé sa profonde conviction qu'il est temps de parvenir à une solution qui garantit la concrétisation du droit à l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental», a rapporté la presse portugaise. Ce vote a été présenté par le groupe parlementaire Bloc de Gauche (BG) et a accueilli les voix du parti Socialiste (PS), du Parti communiste portugais (PCP), des verts et du Parti des Personnes, Animaux et Nature (PAN). Ce vote fait référence à la dernière rencontre tenue à Lisbonne, le 6 mars dernier, entre une délégation marocaine et l'Envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler. Une première rencontre entre une délégation sahraouie conduite par le président de la République arabe sahraouie démocratique (Rasd) et secrétaire général du front Polisario, Brahim Ghali et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental M. Köhler, s'est tenue en janvier dernier à Berlin (Allemagne). Ces consultations s'inscrivent dans le cadre de l'application des résolutions du Conseil de sécurité et des efforts des Nations unies en vue de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.