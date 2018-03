OFFENSIVE DE LA TURQUIE DANS LE NORD DE LA SYRIE Des forces pro-turques occupent Afrine

Les forces pro-turques ont pris hier le contrôle du centre-ville d'Afrine, a annoncé Ankara, une étape majeure après deux mois d'une offensive visant à chasser de cette région du nord-ouest syrien une milice kurde considérée comme «terroriste» par la Turquie.

Le drapeau turc flotte désormais sur Afrine: après quasiment deux mois d'offensive, la Turquie et les rebelles syriens ont rempli un objectif majeur en chassant de cette ville du nord-ouest de la Syrie la milice kurde qu'Ankara considère comme «terroriste». La Turquie a lancé le 20 janvier une opération militaire en territoire syrien dans le but de déloger de l'enclave d'Afrine les Unités de protection du peuple (YPG), qu'elle voit comme une menace à ses frontières. Mais les YPG ont aussi été un précieux allié de la coalition internationale emmenée par Washington dans la lutte contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI). Ces derniers jours, l'avancée des forces turques et de leurs alliés rebelles syriens vers la ville d'Afrine a entraîné un exode massif de civils. Hier, quelques heures après leur entrée dans Afrine quasiment sans le moindre combat, rebelles syriens et soldats turcs se sont déployés dans l'ensemble des quartiers, tirant en l'air et paradant pour célébrer leur victoire, selon l'AFP. Perchés sur le balcon d'un bâtiment public, des soldats ont fièrement brandi le drapeau turc. Plus loin, des rebelles syriens se sont rassemblés au pied d'une statue d'une figure historique de la résistance kurde, déboulonnée. «Notre travail n'est pas fini (...). Mais les terroristes sont finis à Afrine», a indiqué le porte-parole du gouvernement turc, Bekir Bozdag. A la mi-journée, aucun combattant des YPG n'était visible dans la ville d'Afrine, où se trouvaient seulement quelques civils, selon l'AFP. Hier matin, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (Osdh, basé en Grande-Bretagne) a indiqué que plus de 1 500 combattants kurdes ont été tués, ainsi que 400 rebelles alliés à la Turquie, depuis le début de l'offensive sur l'enclave d'Afrine, où les YPG contrôlent encore quelques poches de territoires. L'armée turque a de son côté fait état de 46 soldats tués et 225 blessés dans ses rangs. La Turquie nie viser la population, et a démenti la frappe sur l'hôpital. Mais l'Osdh évalue à plus de 280 le nombre de civils tués depuis le début de l'offensive d'Ankara. Echappant à l'avancée des forces turques, près de 250 000 personnes ont quitté depuis mercredi soir la ville d'Afrine, empruntant un couloir dans le sud de la cité menant vers des territoires tenus par les Kurdes ou par l'armée syrienne. D'après cettesource, il ne resterait que quelques milliers d'habitants dans la ville même.