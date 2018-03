EGYPTE-TERRORISME 36 éléments armés tués dans le Sinaï

Trente-six éléments armés ont été tués au cours des cinq derniers jours lors d'opérations menées dans le nord et le centre du Sinaï, a annoncé lundi l'armée égyptienne. Les forces armées égyptiennes ont lancé le 9 février dernier une campagne antiterroriste de grande envergure, intitulée «Sinaï 2018», centrée notamment sur cette péninsule où le groupe terroriste «Etat islamique» (EI/Daesh) a été très actif. «Trente éléments armés ont été éliminés durant un échange de tirs», a déclaré dans un communiqué le porte-parole des forces armées, Tamer el-Refaï. Une «cellule terroriste très dangereuse» a également été «éliminée», et six de ses membres tués, a-t-il ajouté. Au total, plus de 100 terroristes et au moins 16 militaires ont été tués depuis le lancement de «Sinaï 2018», selon des chiffres officiels.