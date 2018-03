DIVERGENCES POLITIQUES EN LIBYE Deuxième réunion des maires à Tripoli

Les travaux de la deuxième réunion des maires des municipalités libyennes se tiennent depuis dimanche dans la capitale Tripoli pour discuter des moyens d'unir les efforts nationaux et surmonter les divergences politiques pour fournir les services aux citoyens, ont rapporté les médias libyens. Les maires ont discuté également, au cours de leur conclave qui s'est poursuivi hier, des problèmes auxquels sont confrontés leurs municipalités, à l'instar de ceux de Sebha et Oubari qui présentent les difficultés dans les régions du Sud, notamment la situation humanitaire vécue par les citoyens et le rôle des municipalités dans la résolution des problèmes et l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce forum intervient pour parachever ce qui a été décidé lors de la première rencontre, qui a eu lieu dans la ville de Chahat (Est) en janvier, en présence de plus de

100 membres maires de communes de la Libye. Les participants avaient mis l'accent sur le rejet de la fracture politique, et la nécessité de l'unité du territoire libyen. Les maires de 30 municipalités de la région Est sont arrivés dans la nuit de samedi à dimanche à l'aéroport de Maitigua à Tripoli, pour participer au forum.