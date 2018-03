NOUVELLE-CALÉDONIE Référendum d'autodétermination le 4 novembre

Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, se déroulera le 4 novembre, ont décidé hier les élus du Congrès, l'assemblée délibérante de cet archipel français du Pacifique sud, lors d'une séance marquée par un débat houleux sur l'histoire de la colonisation.

Après de vives tensions indépendantistes dans les années 1980 - culminant avec une prise en otage de gendarmes qui avait fait 21 morts en 1988 - des accords avaient été conclus entre Paris et Nouméa pour accorder une large autonomie à l'île, française depuis 1853. Située à moins de 2 000 km de l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, à l'économie fragile malgré ses richesses en nickel, est à plus de 16 000 km de Paris. En 1998, l'accord de Nouméa avait instauré un processus progressif de décolonisation qui prévoyait un référendum d'autodétermination, au plus tard en novembre 2018. Le Congrès de l'archipel a fixé hier la date de ce scrutin au 4 novembre, par 38 voix contre 14, lors d'un vote jugé «historique» par plusieurs élus, selon l'AFP. Si la date en elle-même a fait consensus, l'exposé des motifs qui accompagne la délibération a en revanche semé une nouvelle fois la discorde au sein des élus de l'île, en proie aux déchirements depuis de nombreuses années. «Ce n'est pas très glorieux. C'est quand même triste qu'on en soit encore rendu à ce niveau de discussion», a regretté Louis Mapou, chef du groupe UNI (Union nationale pour l'indépendance). Le texte a été ainsi entériné par les deux groupes indépendantistes - UNI et «UC-Flnks et nationaliste» - et par les élus de Calédonie ensemble (droite modérée). Mais la droite non indépendantiste (Les Républicains Calédoniens, Rassemblement-LR et Mouvement populaire calédonien) a voté contre, dénonçant «la repentance coloniale» contenue dans l'exposé. «Le texte qui accompagne la délibération ne fait aucune place à la fierté d'être français. Il est tourné vers le passé et est repentant», a dénoncé Sonia Backès, chef du groupe des Républicains calédoniens, déplorant «une réécriture de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie». L'exposé des motifs rappelle que «la colonisation portait en elle la négation de l'identité kanak dont les populations furent pour certaines déplacées, pour d'autres décimées, ce qui a failli conduire à leur disparition». «La légitimité» et «la contribution majeure» des autres communautés sont en outre mentionnées, de même que l'engagement de la Nouvelle-Calédonie «dans un processus négocié» pour «tourner la page de la violence et du mépris pour écrire ensemble les pages de paix, de solidarité et de prospérité». «C'est la première fois que le droit à l'autodétermination va véritablement s'exercer dans notre pays. Cela mérite au moins un rapport de présentation pour mettre en perspective l'exercice de ce droit», a fait valoir Philippe Gomes, député UDI-Agir-Indépendants. Il a également rappelé que «la population kanak était passée de

55 000 à 27 000» individus, entre 1853, date de la prise de possession par la France, et le début des années 1920, en raison des épidémies et des conflits liés à la colonisation. «Nous avons subi la colonisation et ce qu'elle a induit jusqu'aux années 1980. Attention de ne pas revisiter l'Histoire», a également mis en garde Louis Mapou. Selon les projections, les opposants à l'indépendance devraient l'emporter, mais cela n'éteindra pas la revendication d'autodétermination, d'autant que deux autres scrutins peuvent avoir lieu d'ici 2022. Les quelque 270 000 habitants de l'archipel sont à près à 40% Kanaks (Mélanésiens) et à 27% Européens, les autres se disant métis, d'autres origines ou sans appartenance. Une éventuelle indépendance de la France serait une première depuis celle de Djibouti (1977) et du Vanuatu (1980), ex-Condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, voisin de la Nouvelle-Calédonie. Dans une autre île française, la Corse, les nationalistes ont obtenu le pouvoir fin 2017. Les dirigeants corses ne revendiquent toutefois pas l'indépendance de l'île mais un «véritable statut d'autonomie», et un référendum d'autodétermination n'est pas à l'ordre du jour.