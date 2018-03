TUNISIE Essebsi annonce des élections pour décembre 2019

Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a annoncé la tenue en décembre 2019 des élections, affirmant qu'il ne lancera aucune initiative pour changer la Constitution, estimant que cela constitue «un grand acquis qu'il faut respecter». «Il faut se préparer pour les prochaines élections en décembre 2019», a déclaré M. Essebsi, sans préciser de quel scrutin il s'agit, alors que des législatives et présidentielle sont prévues l'an prochain.

«Le réexamen de la loi électorale est souhaitable», a-t-il dit, proposant la formation d'une équipe restreinte au sein de la commission des représentants des partis et organisations signataires du document de Carthage pour l'examen de cette loi. Le chef de l'Etat tunisien a appelé le Parlement à mettre en place au plus vite les instances indépendantes prévues par la Loi fondamentale, dont la Cour constitutionnelle, invitant les partis et organisations syndicales et patronales réunis au sein du pacte de Carthage qui oriente le gouvernement d'union nationale, à «continuer à travailler ensemble dans l'intérêt commun, malgré les dissensions croissantes à l'approche des élections».