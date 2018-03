COLONISATION ISRAÉLIENNE Abbas dénonce le soutien américain

Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé la position américaine soutenant la colonisation israélienne, lors d'une réunion du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et du comité central du Fatah lundi à Ramallah en Cisjordanie. «Le gouvernement américain considère que la colonisation israélienne est légitime et plus d'un responsable américain soutient ces affirmations, dont leur ambassadeur en Israël, David Friedman. C'est un colon et tous les membres de sa famille sont des colons», s'est-il indigné, à l'ouverture de la réunion des membres du comité exécutif de l'OLP et du comité central du Fatah, retransmise sur la chaîne de télévision palestinienne. Ce n'est pas la première fois que les autorités palestiniennes critiquent M. Friedman pour ses positions et ses déclarations pro-israéliennes et son soutien à l'expansion des colonies.