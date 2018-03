IMMIGRATION EN EUROPE Baisse du nombre de migrants et de réfugiés en 2018

Plus de 12. 900 migrants et réfugiés étaient entrés en Europe par mer pendant les 11 premières semaines de 2018, contre 21 058 au cours de la même période l'année dernière, a annoncé mardi soir l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), évoquant une nette diminution. D'après l'OIM, 12 983 personnes, environ 47% de ces migrants et réfugiés sont arrivés en Italie et les autres sont arrivés en Grèce (30%), en Espagne (22%) et à Chypre (moins de 1%). Selon les nouveaux chiffres de l'OIM, jusqu'au

18 mars, 495 personnes sont mortes sur les trois routes méditerranéennes, en baisse de 9% par rapport à la même période l'année dernière, où l'on dénombrait 544 migrants noyés ou disparus. Joel Millman, porte-parole de l'OIM, a indiqué mardi lors d'une conférence de presse que le naufrage d'un bateau le 17 mars en mer Egée était le premier à avoir fait des victimes parmi les migrants clandestins dans l'est de la Méditerranée en 2018. Parmi les 16 corps récupérés, huit personnes venaient d'Afghanistan et six autres d'Irak. Neuf étaient des enfants et trois migrants ont été

secourus par les garde-côtes grecs, tandis que trois autres ont disparu. D'après le porte-parole, la Méditerranée orientale enregistre une mortalité préoccupante, 188 migrants s'étant noyés dans les 77 premiers jours de 2018, soit une moyenne de 10 par semaine contre 4 par semaine en 2017.