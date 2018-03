MER DE CHINE DU SUD Pékin annonce des manoeuvres militaires

La marine chinoise compte effectuer prochainement des manoeuvres de combat en mer de Chine du Sud, a annoncé hier le journal officiel de l'armée chinoise. Le quotidien de l'armée de libération populaire précise dans un bref message sur WeChat que ces exercices navals auront lieu prochainement, sans fournir d'autres précisions sur la date, le lieu ou le nombre de forces qui seront engagées dans ces exercices. «Il s'agit d'une mission annuelle de routine pour la marine dont le but est de tester et d'améliorer le niveau d'entraînement militaire et d'élever la capacité à s'imposer. Cela n'est dirigé contre aucun pays ou aucune cible en particulier», ajoute le quotidien.

La marine et l'armée de l'air chinoises procèdent régulièrement à des manoeuvres en mer de Chine du Sud où la Chine a construit des îles artificielles sur lesquelles sont installés des pistes d'atterrissage et d'autres infrastructures militaires.

La Chine revendique des droits sur la majeure partie de cette zone maritime qui constitue l'un des axes essentiels du commerce mondial et qui abriterait des réserves de pétrole et de gaz naturel.