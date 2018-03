SITUATION HUMANITAIRE EN RD DU CONGO Elle a atteint des "niveaux catastrophiques"

La crise humanitaire en République démocratique du Congo (RDC) a atteint des «niveaux catastrophiques» dans certaines parties du pays, avec des millions de personnes affamées, a mis en garde jeudi le Conseil de sécurité des Nations unies.

Au moins 13,1 millions de Congolais ont besoin d'aide humanitaire, dont 7,7 millions de personnes en situation de grave insécurité alimentaire, a averti, dans un communiqué unanime, cet organe de l'ONU qui s'était réuni lundi pour évoquer le sujet. Les membres du Conseil «font part de leur grande inquiétude à propos de la détérioration de la situation humanitaire, qui a atteint des niveaux catastrophiques dans certaines parties du pays», précise le texte. Le nombre de Congolais ayant fui des violences a plus que doublé l'année dernière, ce qui porte le nombre de déplacés à près de quelque 4,4 millions au total. Les Nations unies ont placé la crise humanitaire en RDC en catégorie 3, le niveau le plus élevé. Le Conseil «souligne le besoin de remédier à la présence des groupes armés dans le pays» et réitère son appel pour des «élections transparentes, crédibles et ouvertes».