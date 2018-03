TROUBLES DANS LE MONDE Les conflits entraînent une augmentation de la famine

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré jeudi que les nombreux conflits en cours à travers le monde sont la principale cause de l'augmentation de la famine. Dans un message vidéo portant sur le Rapport mondial sur les crises alimentaires, un rapport soutenu par l'ONU et publié jeudi à Rome, M. Guterres a affirmé que le document «met en lumière une augmentation alarmante du nombre de personnes qui n'ont pas de quoi manger. La cause essentielle de cette hausse de la famine est liée aux nombreux conflits à travers le monde, qui sont devenus plus longs et plus fréquents que par le passé». Largement stimulée par les désastres climatiques et les conflits, la famine aigüe a atteint des niveaux record en 2017, avec quelque 124 millions de personnes confrontées à la faim dans 51 pays, soit 11 millions de plus que l'année précédente, selon le rapport. «Des rapports comme celui-ci nous fournissent des données et des analyses vitales pour mieux comprendre ce problème. C'est maintenant à nous d'agir pour répondre aux besoins de ceux qui sont confrontés au fléau quotidien de la faim, et d'attaquer le problème à la racine», a déclaré le chef de l'ONU. «Dans certains pays, la guerre a poussé des communautés entières au bord de la famine. Dans le même temps, les sécheresses et les catastrophes liées au changement climatique causent des crises alimentaires de plus en plus graves», a-t-il ajouté.