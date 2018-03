EGYPTE: MÉDIAS Une journaliste du Times de Londres expulsée

Une correspondante du journal britannique The Times en Egypte, Bel Trew, a été expulsée par les autorités égyptiennes a annoncé hier le quotidien dénonçant une «tentative d'intimidation».La journaliste, qui vivait dans le pays depuis sept ans, «a été arrêtée il y a trois semaines après avoir interviewé un parent d'un homme décédé sur un bateau de migrants à destination de l'Europe», explique le quotidien. Elle a été ensuite détenue «sans explication», puis «conduite à l'aéroport par la police et obligée de prendre un vol pour Londres», ajoute le Times. «Le Times déplore cette tentative d'intimidation et de suppression de notre couverture», a déclaré une porte-parole du journal. «C'est malheureusement en ligne avec l'environnement oppressant créé par le président Abdel Fattah al-Sissi contre la presse». Revenant sur son expulsion dans les pages du journal, Bel Trew affirme que son matériel lui a été confisqué, qu'elle a été détenue sans charges et menacée d'un «procès militaire, une procédure souvent utilisée contre les suspects de terrorisme ou les dissidents». «En ce qui concerne les autorités du Caire, je suis sur une liste de +personnes indésirables+, et si je tente de revenir, je serai à nouveau arrêtée», dit-elle. L'affaire est remontée jusqu'au ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, qui s'en est entretenu avec son homologue égyptien Sameh Choukri, selon un porte-parole de l'ambassade britannique en Egypte cité par le Times. «Les autorités égyptiennes n'ont fourni aucune preuve d'actes répréhensibles. Nous continuerons à faire pression sur elles à ce sujet», ajoute-t-il.