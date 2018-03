CRISE EN RDC L'UE persiste et s'alarme

La crise humanitaire se détériore en République démocratique du Congo (RDC), s'est inquiétée hier l'Union européenne, qui doit co-présider en avril une conférence des donateurs à laquelle Kinshasa refuse de participer, estimant que la communauté internationale est trop alarmiste.

«La détérioration de la crise en République démocratique du Congo inquiète profondément l'Union européenne», a déclaré au cours d'une conférence de presse à Goma (est) le commissaire de l'UE à l'Aide humanitaire, Christos Stylianides, qui doit boucler aujourd'hui à Kinshasa une visite de trois jours en RDC. «

La situation humanitaire s'aggrave chaque jour. J'ai vu d'énormes souffrances, d'énormes besoins humanitaires. Cette situation ne relève pas des affaires courantes», a ajouté M.Stylianides qui a rencontré à Bukavu et Goma des victimes des groupes armés et des milices actifs dans les deux provinces du Kivu. M. Stylianides doit rencontrer aujourd'hui à Kinshasa des officiels congolais dont le ministre des Affaires étrangères. Il a affirmé qu'il allait «essayer de les persuader de la nécessité» de participer à la conférence de Genève le 13 avril. Co-organisée par l'UE et les Nations unies, cette conférence veut lever 1,7 milliard de dollars pour financer l'action humanitaire en RDC. Kinshasa a fait savoir vendredi qu'elle ne souhaitait pas participer à cette conférence, estimant que le niveau de crise n'était pas aussi excessif que le prétend l'ONU, qui a classé le pays en urgence absolue. Le commissaire a rencontré les gouverneurs de Bukavu et Goma pendant sa visite: «J'ai bien sûr soulevé la question de la protection des civils mais aussi celle de quelques obstacles administratifs. J'ai posé

la question de l'accès humanitaire», a-t-il dit.