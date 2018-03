PÉROU: CORRUPTION Perquisitions dans deux résidences de l'ex-président

Le ministère public au Pérou a annoncé samedi avoir perquisitionné deux propriétés de l'ancien président Pedro Pablo Kuczynski à Lima, dans le cadre de l'enquête sur le vaste scandale de corruption qui a entraîné sa démission. «Le procureur Marcial Paucar dirige la perquisition dans la résidence de Pedro Pablo Kuczynski dans le district de San Isidro, et le procureur Luis Ballon celle dans sa résidence à Cieneguilla», a indiqué le ministère public dans un tweet.

De leur côté, les avocats de M.Kuczynski ont fait savoir que leur client acceptait de ne pas quitter le pays, comme l'ont demandé les enquêteurs. M.Kuczynski lui-même a assuré sur Twitter qu'il coopérait totalement avec la justice, mais il a appelé à éviter une exploitation politique. «Laissons derrière nous le show médiatique et ne continuons pas à endommager l'image du pays», a-t-il écrit. «Que la persécution et la vengeance politique ne s'installent pas dans notre pays». L'un de ses avocats, Cesar Nakazaki, a déclaré que l'ancien président «veut démontrer au pays et aux institutions qu'il est le premier intéressé à prouver son innocence». Les perquisitions surviennent au lendemain de l'acceptation par le Parlement de la démission de M. Kuczynski, 79 ans, accusé d'avoir menti sur ses liens avec le géant brésilien du BTP Odebrecht, au coeur d'un vaste scandale de corruption qui éclabousse une partie de la classe politique d'Amérique latine. Il est ainsi devenu le premier président à tomber dans cette affaire qui a déjà mené en prison nombre de parlementaires brésiliens et le vice-président de l'Equateur.