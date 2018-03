FERMETURE D'UN CHAMP PÉTROLIER Perte de plus de 145 millions de dollars US pour la Libye

La Libye a perdu plus de 145 millions de dollars américains depuis la fermeture le mois dernier de l'un de ses principaux champs de pétrole, a annoncé dimanche la Corporation nationale du pétrole (NOC), une entreprise d'Etat libyenne. «Le champ de pétrole d'Al-Fil, qui produit plus de 70.000 barils par jour, est toujours fermé, et la production demeure à l'arrêt pour le second mois consécutif», a déclaré un haut responsable de la compagnie. Le champ pétrolier d'Al-Fil a été fermé lorsque les gardes de sécurité du complexe ont abandonné leur poste, dans le but de protester contre le non-paiement de leur salaire. Le responsable a précisé sous couvert d'anonymat qu'aucune solution n'avait encore été trouvée. Répondre aux «exigences financières» des gardes et leur fournir des «moyens destinés à faciliter leur travail» est de la responsabilité du gouvernement, et non de l'entreprise, a ajouté le responsable.

Situé à quelque 900 km au sud de Tripoli, la capitale du pays, ce champ pétrolier est l'un des plus importants gisements exploités par l'entreprise italienne d'énergie Eni, qui gère les opérations en partenariat avec la NOC. La Libye, qui possède les plus grosses réserves de pétrole d'Afrique, produisait environ 1,6 million de baril par jour avant le renversement de Maâmar El Gueddafi en 2011.