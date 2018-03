AFFAIRE SKRIPAL Moscou promet "une riposte aux accusations de Londres"

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a dénoncé la campagne lancée par Londres qui «diabolise la Russie et les Russes sans aucune preuve».

L'affaire de l'empoisonnement de l'ex-agent double Skripal, continue à provoquer des remous dans les relations entre Londres et Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères ayant promis un «cadeau historique» au Royaume-Uni en réponse aux «provocations de Londres».

La Russie offrira jeudi un «cadeau historique» au Royaume-Uni en réponse à la «provocation colossale» de Londres qui accuse gratuitement Moscou d'être impliqué dans l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-agent double Skripal, a déclaré la porte-parole du MAE russe, Maria Zakharova, dimanche soir à la chaîne de télévision Rossiya 1. «Attendons jeudi, je vous promets de dévoiler un cadeau historique lors d'un point presse. Le cadeau est destiné à Boris Johnson et à tout le monde. J'espère que nous aurons le temps de préparer tous les documents. Nous avons une surprise pour tous ceux qui osent faire l'amalgame entre la Russie et le Troisième Reich. Nous avons une bonne réponse et un cadeau. C'est une surprise», a indiqué Mme Zakharova. La porte-parole a dénoncé la campagne lancée par Londres qui «diabolise la Russie et les Russes sans aucune preuve». «Les actions actuelles du Royaume-Uni constituent une campagne de diffamation d'envergure mondiale. Les Britanniques n'ont rien à l'appui de leurs accusations. Ils ne peuvent pas le faire avaler en utilisant leurs arguments. Ils sont ainsi passés au concept de diffamation. C'est une provocation colossale. Je dirais même que c'est une aventure colossale de Londres», a noté Mme Zakharova. Un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, Serguei Skripal, et sa fille Ioulia, ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal par un agent toxique A234, sans toutefois présenter, selon Moscou, de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni. Dans le même temps, Moscou déplore le refus de Londres d'informer sur le déroulement de l'enquête. Selon le directeur du département du ministère russe des Affaires étrangères pour la non-prolifération, Vladimir Ermakov, Moscou considère l'attaque contre les citoyens russes sur le sol britannique comme un attentat. D'après lui, Londres a soit organisé cette attaque contre les Skripal, soit s'est montré incapable de protéger les personnes se trouvant au Royaume-Uni contre les attentats. Selon les medias russes, Skripal, recruté comme agent double par les services britanniques en 1995 et condamné en Russie à 13 ans de prison pour trahison, a obtenu l'asile au Royaume-Uni en 2010 après un échange d'agents de renseignement entre la Russie et les Etats-Unis.



Quatorze pays de l'UE ont décidé d'expulser des diplomates russes

Outre les Etats-Unis et le Canada, quatorze pays de l'Union européenne ont décidé hier d'expulser des diplomates russes à la suite de l'empoisonnement en Grande-Bretagne de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk. «De manière concertée, 14 pays de l'UE ont décidé d'expulser des diplomates russes», a déclaré M.Tusk, de Varna, en Bulgarie, où il devait participer à une réunion des dirigeants de l'UE avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. «Des mesures supplémentaires, incluant de nouvelles expulsions, ne sont pas exclues dans les prochains jours et (les prochaines) semaines», a ajouté M. Tusk.