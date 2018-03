CONFLIT AU YÉMEN Téhéran rejette les accusations de Riyadh

Les Gardiens de la révolution, force d'élite qui relève directement du chef suprême de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ont rejeté hier les nouvelles accusations de l'Arabie saoudite selon qui Téhéran fournit des armes aux rebelles houthis du Yémen. «L'objectif de telles affirmations de la part de l'Arabie saoudite est de détourner l'opinion publique des atrocités qu'ils commettent au Yémen», accuse Yadollah Javani, un responsable des Gardiens de la révolution cité par l'agence de presse conservatrice Tasnim. Il répondait aux accusations de Riyadh qui a une fois de plus affirmé lundi que l'Iran fournissait des armes aux houthis, précisant que les sept missiles balistiques tirés dimanche soir par les rebelles yéménites sur le territoire saoudien avaient été fournis par Téhéran.

L'Arabie saoudite a menacé lundi l'Iran de représailles après l'avoir mis en cause dans ces tirs que Riyadh dit avoir intercepté sur le territoire saoudien, dans un nouvel accès de fièvre entre les deux grands rivaux du Moyen-Orient. Depuis le 26 mars 2015, Riyadh dirige une coalition militaire intervenant au Yémen, pays voisin de l'Arabie saoudite, pour aider le pouvoir du président Abd Rabbo Mansour Hadi face aux rebelles houthis, maîtres de la capitale Sanaa et de vastes régions du pays.