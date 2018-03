POURPARLERS SUR L'AFGHANISTAN UE et Etats-Unis impliqués

L'Ouzbékistan accueillait hier des pourparlers sur l'Afghanistan impliquant les puissances régionales, l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis afin de permettre d'organiser des négociations directes entre Kaboul et les taliban. Le président afghan Ashraf Ghani, son homologue ouzbek Chavkat Mirzioïev et la cheffe de la diplomatie de l'UE Frederica Mogherini devaient intervenir hier après des rencontres à huis clos, ainsi que les ministres des Affaires étrangères kazakh, pakistanais, russe et turc. Les Etats-Unis sont représentés par le sous-secrétaire d'Etat pour les affaires politiques Thomas Shennon. Une déclaration conjointe doit être signée lors de la conférence. La conférence marque aussi le retour de l'Ouzbékistan, frontalier de l'Afghanistan, en tant qu'acteur diplomatique régional, après des années d'isolement sur la scène internationale. Le nouveau chef de l'Etat Chavkat Mirzioïev s'emploie à améliorer les relations avec ses voisins.