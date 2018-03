IRAK: CONFLIT 1000 mines terrestres saisies à Kirkouk

Les forces paramilitaires Hashd Shaabi ont saisi mardi 1000 mines terrestres au cours d'une opération pour éliminer les combattants du groupe autoproclamé «Etat islamique» (Daesh/EI) dans la zone sud-ouest de la province pétrolifère de Kirkouk, a rapporté un communiqué militaire.

S'appuyant sur des rapports de renseignement, les combattants du groupe Hashd Shaabi, soutenus par le gouvernement, ont nettoyé un groupe de villages en périphérie de la petite ville d'al-Riyadh à environ 55 km au sud-ouest de la ville de Kirkouk, et trouvé une cache de munitions et d'armes, dont 1000 mines terrestres, indique ce communiqué. Les forces d'Hashd Shaabi ont mené une autre opération dans la région désertique à l'ouest de la ville de Mossoul, à quelque 400 km au nord de Baghdad, et saisi un site de fabrication de bombes et repaire des combattants de l'EI, ont déclaré les Hashd Shaabi dans un communiqué séparé.

Au cours de ces derniers mois, des dizaines de combattants de l'EI ont fui leurs anciens bastions urbains à Mossoul dans la province de Salahudin et à Hawijah à l'ouest de Kirkouk lorsque les forces irakiennes ont nettoyé ces zones au cours d'offensives majeures contre l'EI.