LUTTE ANTITERRORISTE Londres prévoit de durcir sa loi

Le Royaume-Uni envisage de durcir sa législation de lutte contre le terrorisme en prononçant de plus longues sentences de prison contre toute personne condamnée pour avoir préparé des actes de terrorisme ou d'avoir fait l'apologie de l'extrémisme sur les réseaux internet, indique mercredi une organisation britannique gouvernementale. The Sentencing Council for England and Wales (SC) précise dans un communiqué que la nouvelle législation comprend une série de mesures antiterroristes, qui vise ceux qui provoquent ou tentent de provoquer une explosion, qui adhèrent et soutiennent des organisations interdites, et ceux qui financent des terroristes. Le recours à des communications cryptées et l'accès répété au contenu extrémiste sont classés comme des facteurs «aggravants» potentiels qui peuvent être pris en compte par les juges dans l'évaluation des peines. L'objectif de cette nouvelle législation est de permettre au système judiciaire britannique de s'adapter à «la nature changeante de la menace terroriste», explique le SC. Les nouvelles lois entreront en vigueur en Angleterre et au pays de Galles le 27 avril, précise l'organisation qui ajoute que la réflexion autour de ces mesures avait été entamée avant la série d'attentats perpétrés au Royaume-Uni en 2017. Le recours aux nouvelles formes d'attentats terroristes considérées comme «rudimentaires» telles que l'utilisation de couteaux et les véhicules béliers a incité les autorités à adopter ces nouvelles mesures. Le SC a indiqué que la nouvelle législation prévoit un minimum de peine de trois à six ans, contre 21 mois à 5 ans dans l'ancienne législation, pour ceux qui jouent un «rôle mineur» dans la préparation d'actes terroristes. Le président du Council, Lord Justice Treacy, a déclaré qu' «en plus de menacer la vie des gens, l'activité terroriste menace le fonctionnement de notre société». «Ces menaces ont évolué, et nous veillons à ce que les tribunaux disposent de directives complètes pour les aider à condamner les coupables de manière appropriée», a-t-il dit. Cité par la presse, le ministre britannique de la Justice, Rory Stewart, a déclaré que le Royaume-Uni est «déterminé à protéger les communautés en dissuadant et en déjouant les plans terroristes de toutes les manières possibles».