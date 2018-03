PRÉSIDENTIELLE EN EGYPTE Troisième et dernier jour de scrutin

Les Egyptiens se rendaient aux urnes hier pour le troisième et dernier jour d'un scrutin présidentiel de trois jours lors duquel les Egyptiens doivent choisir entre le président sortant Abdel Fattah al-Sissi et Moussa Mostafa Moussa, ont rapporté des médias. Comme les deux jours précédents, les bureaux de vote ont ouvert à 9h00 (7h00 GMT) hier. Le président al-Sissi, élu président en 2014, a pour unique adversaire Moussa Mostafa Moussa. Le résultat du scrutin sera annoncé le 2 avril. A ce jour, l'Autorité nationale des élections n'a pas annoncé les chiffres provisoires de la participation. Mais son porte-parole Mahmoud el-Chérif a évoqué une participation importante dans les grands centres urbains comme Le Caire, Gizah et Alexandrie notamment. Ce dernier a également nié les «rumeurs» selon lesquelles le scrutin a été prolongé d'un jour jusqu'à jeudi. «Nous n'avons ni annoncé, ni pris cette décision jusqu'à aintenant», a-t-il insisté lors d'une conférence de presse mardi. A la dernière présidentielle en 2014, remportée par M. al-Sissi avec 96,9% des voix, le taux de participation avait atteint 37% après deux jours de scrutin, puis 47,5% après une prolongation d'une journée. Le premier ministre Chérif Ismaïl a exhorté mardi les électeurs à voter. «C'est un droit constitutionnel et un devoir pour la nation de tous les citoyens», a-t-il déclaré à des chaînes de télévision locales. Forte de près de 100 millions d'habitants, l'Egypte compte quelque 60 millions d'électeurs. Il y a une semaine, le pays a bouclé le processus de vote pour les Egyptiens vivant à l'étranger.