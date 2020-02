Un «attentat à la bombe» pendant un rassemblement de soutien au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a fait 29 blessés dimanche, a déclaré un responsable de la police, illustrant de nouveau l’instabilité dans le pays avant les élections prévues en août. Le meeting était organisé dans la ville d’Ambo, située à environ 100 km à l’ouest de la capitale, Addis Abeba. «L’attentat à la bombe contre un rassemblement du Dr Abiy a fait 29 blessés, dont 28 ont été soignés et renvoyés chez eux», a déclaré le haut responsable de la police éthiopienne à l’agence de presse officielle Ethiopian News Agency. M. Abiy n’assistait pas à ce rassemblement, organisé par des responsables à Ambo. «La police a arrêté six personnes suspectées pour cet attentat», a-t-il ajouté. La Commission électorale éthiopienne a proposé le 15 janvier d’organiser les très attendues prochaines élections générales en août, en pleine saison des pluies, s’attirant immédiatement des critiques. Ces élections sont perçues comme une étape cruciale dans la transition politique que tente de mener à bien le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, dans un contexte de violences communautaires croissantes. Entré en fonction en avril 2018 après plusieurs mois de manifestations antigouvernementales, M. Abiy espère que les Ethiopiens lui donneront le mandat pour mettre pleinement en oeuvre les réformes politiques et économiques qu’il envisage. La campagne électorale doit démarrer en mai.