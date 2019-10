Le gouvernement yéménite et les éléments d’Ansarullah (Houthis) ont échangé 29 prisonniers par le biais d’une médiation tribale, a annoncé Mohamed Askar, ministre yéménite des droits de l’homme. Selon le site Almasdar, «parmi les prisonniers qui ont été libérés, figurent cinq personnes détenues sans procès depuis plus de huit ans». Dans le même temps, Abdulkader al-Murtada, responsable du «comité des affaires» Houthi, a déclaré que son groupe avait «rendu 10 prisonniers gouvernementaux et reçu 19 prisonniers Houthis, près de la province de Marib», à 170 km de Sanaa. Le gouvernement yéménite en exil soutenu par la coalition dirigée par Riyadh et les Houthis ont signé un accord d’échange de prisonniers à grande échelle en décembre 2018, parrainé par l’ONU, mais ils n’ont pas réussi à le mettre en œuvre.