COMBATS AUTOUR DE DAMAS 57 terroristes tués en une semaine

Au moins 57 éléments du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) et des dizaines de combattants progouvernementaux ont été tués en une semaine dans des affrontement à Damas, ont rapporté hier des médias. L'offensive des troupes syriennes contre Daesh retranché dans son dernier réduit se poursuit à Damas, où 86 combattants pro gouvernementaux ont péri en une semaine de combats, ont indiqué des médias citant une ONG. Cinquante-sept terroristes ont été tués dans ces affrontements qui secouent depuis le 5 mai le quartier de Hajar al-Aswad, à la périphérie sud de la capitale syrienne, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh). Depuis le début de l'offensive le 19 avril, les forces gouvernementales pilonne l'ultime réduit de l'EI à Damas. Une reconquête de ce secteur, qui englobe Hajar al-Aswad et le camp palestinien de Yarmouk, leur permettrait de contrôler l'ensemble de la capitale et ses environs. Au total, depuis le 19 avril, 203combattants progouvernementaux et 159 terroristes ont été tués, a précisé l'ONG. Les pro gouvernementaux ont repris 60% de Hajar al-Aswad et les terroristes contrôlent toujours 80% du camp de Yarmouk, selon l'Osdh. Hier, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie du forces gouvernementales se poursuivaient sur le secteur, a encore dit l'Observatoire.