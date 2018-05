ISRAËL - ARABIE SAOUDITE La Maison-Blanche critique l'action de l'Iran

La Maison-Blanche a critiqué vendredi l'influence «déstabilisatrice» de l'Iran à travers le Moyen-Orient, condamnant dans un même communiqué les roquettes tirées sur Israël et les missiles balistiques ayant visé l'Arabie saoudite cette semaine. «Les Gardiens de la révolution islamique de l'Iran (Irgc) déversent des ressources pour exporter l'influence déstabilisatrice (de Téhéran) à travers le Moyen-Orient, alors même que la population iranienne souffre d'une économie vacillante», a indiqué la porte-parole de la Maison- Blanche dans un communiqué. «Cette semaine, l'(armée d'élite iranienne) a tiré des roquettes sur des citoyens israéliens et des agents de l'Iran au Yémen ont lancé un missile balistique vers Ryad», a-t-elle poursuivi. Selon la Maison-Blanche, «ces actions sont des preuves supplémentaires que les actions irresponsables du régime iranien représentent une grave menace pour la paix et la sécurité de la région».