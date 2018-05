LIBAN Plusieurs changements dans l'entourage du Premier ministre Hariri

Trois responsables de l'entourage du Premier ministre libanais Saad Hariri ont été démis de leurs fonctions ou ont démissionné, ont annoncé ses services, après des élections législatives marquées par un recul de sa formation. Après le scrutin du 6 mai, le Courant du Futur, le parti de M. Hariri, a perdu un tiers de ses sièges. Il ne disposera que de 21 députés dans la nouvelle Assemblée, un revers pour le Premier ministre, affaibli face à son grand rival, le mouvement chiite Hezbollah. Nader Hariri, le chef de cabinet du Premier ministre qui est aussi son cousin, «a démissionné de toutes ses fonctions», selon un communiqué de ses services envoyé samedi soir, sans préciser les raisons de ce départ. Le Courant du Futur a aussi annoncé que le coordinateur général de la campagne électorale avait été démis de ses fonctions, après étude «de la mobilisation dans toutes les circonscriptions». Un autre responsable du cabinet de M. Hariri a été remercié. Aux dernières législatives de 2009, le Courant du Futur avait obtenu 33 députés. A trois reprises, le Parlement a prorogé son mandat, invoquant notamment des risques sécuritaires. Malgré les résultats décevants du 6 mai, le Premier ministre est assuré d'être reconduit, la vie politique étant régie par un équilibre confessionnel qui oblige les principales formations du pays à un consensus sur toutes les décision majeures. «Nous avions parié sur un meilleur résultat et un bloc plus large», avait reconnu M. Hariri.»Il y a des failles et tous ceux qui en ont été responsables devront rendre des comptes, et moi, Saad Hariri, travaillerai plus», a-t-il promis.