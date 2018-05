Raid israélien contre Hamas pendant des manifestations sanglantes

L'armée israélienne a mené, hier, un raid aérien contre une structure du Hamas dans la bande de Ghaza, alors que des tirs meurtriers de soldats israéliens le long de la frontière ont fait une quarantaine de morts. L'armée israélienne prétend avoir visé au nord de l'enclave «un camp d'entraînement militaire» du mouvement palestinien qui gouverne la bande de Ghaza. Ce raid survient alors que plus de 41 manifestants palestiniens ont été tués par les forces sionistes le long de la barrière frontalière. Ils protestaient contre l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade

américaine en Israël. L'armée israélienne indique avoir visé plus tôt dans la journée «deux autres positions militaires» du Hamas, affirmant qu'il s'agissait d'une riposte à des tirs d'activistes. Depuis le

30 mars, les Palestiniens de Ghaza manifestent également contre le blocus imposé depuis plus de 10 ans par Israël à l'enclave, surpeuplée et dirigée par le Hamas auquel Israël a livré trois guerres depuis 2008. Le bilan porte à 95 le nombre de Palestiniens tués dans la bande de Ghaza depuis le 30 mars. Il fait aussi de cette journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de 2014.