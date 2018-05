DANS UN MESSAGE ADRESSÉ AU PRÉSIDENT MAHMOUD ABBAS Bouteflika condamne le crime abject des forces d'occupation israéliennes

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a condamné «le crime abject» perpétré par les forces d'occupation israéliennes contre des civils palestiniens près de la frontière de la bande de Ghaza, réitérant la position «constante» de l'Algérie au côté du peuple palestinien. «C'est avec une profonde tristesse et indignation que j'ai appris que plus de 50 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 1700 autres ont été blessés sous les balles des forces d'occupation israéliennes, lors d'affrontements sanglants à la frontière de la Bande de Ghaza, où l'occupation israélienne continue à sévir contre les civils palestiniens, faisant fi des lois, chartes et conventions internationales des droits de l'homme et du droit international humanitaire», a affirmé le président Bouteflika dans un message adressé au président de l'Etat de Palestine, président du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Mahmoud Abbas. «Suite à ce crime ignoble qui a endeuillé les Musulmans et le monde entier et que nous condamnons vigoureusement, je vous réitère le soutien de l'Algérie et sa solidarité avec vous en cette dure épreuve ainsi que son appui au peuple palestinien frère dans sa lutte contre la barbarie israélienne», a poursuivi le chef de l'Etat, déplorant «la dégradation de la situation en raison de l'obstination israélienne et son désengagement du processus de paix, bravant la communauté internationale». «Je vous réitère la position ferme et constante de l'Algérie en faveur du peuple palestinien jusqu'au recouvrement de ses droits nationaux spoliés et l'établissement de son Etat palestinien indépendant avec El Qods pour capitale sur les frontières de 1967», a-ajouté le président Bouteflika à l'adresse de son homologue palestinien. «Je saisis cette occasion pour me recueillir à la mémoire des martyrs de la liberté et de la dignité et vous présente, ainsi qu'aux familles des martyrs, des blessés et à l'ensemble du peuple palestinien, au nom du peuple et gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et profonde compassion et sympathie, priant Dieu, Tout-Puissant, de les combler de Sa Sainte Miséricorde et de les accueillir en Son Vaste Paradis», a conclu le président Bouteflika, souhaitant «un prompt rétablissement aux blessés».