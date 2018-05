TIRS DE L'ARMÉE ISRAÉLIENNE CONTRE DES JOURNALISTES PALESTINIENS RSF saisit la Cour pénale internationale

Un journaliste tué par les soldats israéliens

«A quelques heures de la réunion du Conseil de sécurité du 15 mai 2018, RSF a saisi la procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Madame Fatou Bensouda, d'une communication sur le fondement de l'article 15 du Statut de Rome», a précisé cette ONG.

Reporters sans frontières (RSF) a annoncé, hier, avoir saisi la Cour pénale internationale concernant des «crimes de guerre» commis par l'armée israélienne contre des journalistes palestiniens depuis le 30 mars. «A quelques heures de la réunion du Conseil de sécurité du 15 mai 2018, RSF a saisi la procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Madame Fatou Bensouda, d'une communication sur le fondement de l'article 15 du Statut de Rome», a précisé dans un communiqué cette ONG qui défend la liberté de la presse dans le monde. Elle a évoqué dans sa requête les tirs directs de snipers de l'armée d'occupation israélienne à l'encontre d'une vingtaine de journalistes palestiniens, sur le territoire de Ghaza, dans le contexte des manifestations de la Marche du retour, ajoutant que les autorités israéliennes ne pouvaient ignorer la présence, parmi les civils manifestants, de journalistes. «Elles ont manqué à leur élémentaire devoir de précaution et de distinction en visant à balles réelles ces personnes protégées», a déclaré Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, soulignant que ces violations «délibérées et répétées» du droit humanitaire international sont «constitutifs de crimes de guerre». Selon des sources concordantes, plusieurs journalistes ont été visés lundi par des tirs de snipers israéliens au moment où ils couvraient des manifestations à l'est de la ville de Ghaza. RSF cite Omar Hamdane, caméraman travaillant pour la télévision nationale algérienne (Entv) qui a été blessé par plusieurs balles au pied et Wael Dahdouh, journaliste pour Al Jazeera blessé à la main droite. L'ONG a cité également Mohammed Abu Dahrouj, caméraman pour le média Zain Media, qui a été touché à la jambe gauche et Yasser Qudeih, photographe freelance pour le quotidien proche du mouvement de résistance Hamas touché par balle à l'abdomen et transféré à l'unité de soins intensifs de l'Hôpital européen de Ghaza.

Trois journalistes ont également été blessés par balle près de la ville de Khan Younes: Abdullah al-Shorbagi, reporter pour le journal local pro-Hamas Khan Younis Media Network, a été blessé au pied gauche, Nihad Fuad, reporter pour la radio communautaire Forsan al-Erada, touché à la tête et Farhan Hashem Abu Hadayd, reporter pour le site Internet Safad Press, blessé par balle à la jambe gauche à l'est de Rafah.RSF, rappelle que depuis le 30 mars dernier, date du début du mouvement de protestation «La marche du retour» à Ghaza, deux journalistes palestiniens ont été tués par l'armée israélienne.

Il s'agit de Yaser Murtaja, 30 ans, photographe pour l'agence indépendante Aïn Media, et Ahmed Abu Hussein, 27 ans, journaliste pour Radio Shaab et Bisann News. Tous les deux étaient «clairement» identifiés par un gilet ou un casque barré de la mention «Press». Selon RSF, une vingtaine d'autres journalistes ont également été blessés par balles, dont trois d'entre eux étaient «clairement» identifiés comme étant des journalistes.