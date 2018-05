RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES La Ligue arabe se penche sur les massacres israéliens

Les ministres arabes des Affaires étrangères tiennent aujourd'hui au Caire une réunion «extraordinaire» qui portera sur «l'agression israélienne contre le peuple palestinien», a annoncé, hier, la Ligue arabe. Les meurtres de Ghaza sont intervenus le jour-même de l'inauguration, de l'ambassade des Etats-Unis à El Qods. Hier, les délégués permanents de la Ligue arabe se sont réunis pour préparer le sommet. «Un projet de résolution sera présenté aujourd'hui aux ministres arabes des Affaires étrangères», a annoncé le secrétaire général adjoint de l'organisation, Hossam Zaki, lors d'une conférence de presse. «Cette résolution reflètera les plus fortes positions politiques qui peuvent être prises par le Conseil de la Ligue arabe en soutien à la résistance palestinienne et en rejet de la décision américaine», a-t-il assuré.

Organisée à la demande de l'Arabie saoudite, la réunion d'aujourd'hui se tiendra au Caire. Elle est destinée à «faire face à l'agression israélienne contre le peuple palestinien et réagir à la décision illégale prise par les Etats-Unis de transférer leur ambassade à Jérusalem», a déclaré Hossam Zaki, secrétaire général adjoint.

Le SG de l'organisation Aboul Gheit a condamné mardi les «massacres» d'Israël envers les Palestiniens de Ghaza et appelé la Cour pénale internationale (CPI) à lancer une enquête.