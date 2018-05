SYRIE Poutine et Assad pour la reprise du "dialogue politique"

Vladimir Poutine et son allié syrien Bachar al-Assad ont jugé jeudi, lors d'une rare rencontre en Russie, qu'il était temps d'accélérer le processus politique censé tourner la page de sept ans de conflit en Syrie, pour passer à la renconstruction et au retrait des forces étrangères impliquées. C'était la première rencontre entre le président russe et son homologue syrien depuis une courte entrevue en décembre sur la base russe de Hmeimim en Syrie, à l'issue de laquelle M. Poutine avait annoncé le retrait d'une partie du contingent militaire russe présent dans le pays. Les deux dirigeants s'étaient également rencontrés en novembre, déjà à Sotchi, ville balnéaire au bord de la mer Noire, dans le sud-ouest de la Russie, où le président russe dispose d'une résidence. Comme en novembre, la rencontre avait été tenue secrète. Ce n'est que tard dans la soirée que la télévision russe a diffusé de courts extraits de l'entretien entre les deux hommes. Cette rencontre semble conforter le président syrien, comme maître du jeu dans son pays, alors que Vladimir Poutine s'apprêtait à recevoir hier Angela Merkel puis la semaine prochaine Emmanuel Macron. M. Poutine a félicité le président syrien pour les «succès de l'armée gouvernementale syrienne dans la lutte contre les groupes terroristes», qui ont permis de «créer des conditions supplémentaires en faveur d'une activation du processus politique à grande échelle», selon un communiqué du Kremlin.