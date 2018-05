RÉUNION MINISTÉRIELLE DE LA LIGUE ARABE JEUDI AU CAIRE Un coup d'épée dans l'eau

Abdelkader Messahel a pris part jeudi dernier, au Caire, à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères pour l'examen des récents développements en Palestine et l'adoption d'une réaction commune aux meurtres d'Israël à Ghaza ainsi qu' au transfert illégal de l'ambassade américaine à El Qods.

Le Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki, avait fait savoir que la réunion devait débattre des crimes commis contre le peuple palestinien pour enfin adopter une position arabe unifiée. Apparemment, les travaux ont été achevés sans que cette position unifiée ne puisse émerger, à cause des réserves attendues et prévisibles des pays membres du Conseil de coopération du Golfe dont l'objectif vise en premier lieu à maintenir une mobilisation constante contre l'Iran et la Syrie, considérant du même coup la question de la ville sainte d'El Qods et du peuple palestiniens comme secondaire. Toujours est-il qu'au cours de cette réunion, en fin de compte stérile, le ministre algérien des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a réitéré «la condamnation ferme par l'Algérie des crimes systématiques, qualifiés de crimes de guerre, ciblant le peuple palestinien désarmé, dont le dernier commis par les forces de l'occupation contre les manifestants palestiniens pacifiques dans la bande de Ghaza». Messahel a réitéré «la position constante et indéfectible et le soutien entier de l'Algérie au militantisme du peuple palestinien et de ses dirigeants, dans cette dure épreuve, ainsi qu'à ses légitimes droits nationaux, notamment son droit à établir un Etat indépendant et sa capitale El-Qods. L'Algérie rejette la décision des Etats-Unis ou n'importe quel autre Etat portant reconnaissance d'El-Qods comme capitale de l'occupation en y transférant leurs ambassades, ce qui constitue une violation des résolutions internationales et de la nature historique et juridique de la ville d'El-Qod». Par ailleurs, M. Messahel a saisi l'opportunité pour renouveler l'appel de l'Algérie à «conjuguer les efforts arabes et musulmans en faveur des frères palestiniens, tout en exhortant la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, d'assumer pleinement ses responsabilités vis à vis du peuple palestinien désarmé et de ses légitimes droits nationaux, garantir sa protection conformément au droit humanitaire international et amener l'autorité de l'occupation à se conformer aux principes du droit international et aux résolutions de la légalité internationale». A cet égard, il convient de relever que le représentant du Mouvement palestinien Hamas, Mohamed Athmane, a salué, le même jour, la position de l'Algérie vis à vis de la dangereuse escalade israélienne à Ghaza, la qualifiant d'avant-gardiste par rapport aux autres pays arabes, une position que l'Algérie a toujours adoptée en faveur des causes arabes notamment palestinienne. Commentant le message du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans lequel il a dénoncé le crime abject de l'occupation israélienne contre des civils palestiniens, M. Athmane a rappelé que Hamas avait perçu dans ce message une dénonciation directe de la politique criminelle d'Israël et un appel à cesse les pratiques inhumaines contre les palestiniens. Il a salué, également, la «réponse rapide´´ exprimée par le Président Bouteflika à la convocation hier d'une session extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) sur la situation à Ghaza, qualifiant les positions de l'Algérie de «constantes».