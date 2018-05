BLESSÉS LUNDI À GHAZA PAR DES TIRS ISRAÉLIENS Deux Palestiniens succombent

Deux Palestiniens blessés lundi par des soldats israéliens lors des manifestations dans la bande de Ghaza le long de la frontière avec l'Etat hébreu sont décédés, ont indiqué hier des sources médicales palestiniennes. Selon un communiqué du ministère de la Santé à Ghaza, il s'agit de Mohammed Mazen Alyan, 20 ans, qui avait été blessé à l'est du camp de réfugiés de Al-Bureij, et de Mouin Abdel-Hamid Al-Saï, 58 ans. Ce dernier a été blessé à l'est de la ville de Ghaza, ont précisé des sources médicales. Ces décès portent à 61 le nombre de Palestiniens tués par des balles israéliennes lundi lorsque des dizaines de milliers de manifestants ont protesté contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Au total, 118 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens à la frontière entre la bande de Ghaza et l'Etat hébreu. Israël prétend toujours qu'il a tout fait pour limiter les victimes civiles et ne tirer à balles réelles qu'en dernier ressort.