G20 AFFAIRES ÉTRANGÈRES La lutte contre le terrorisme au menu

Faute de pouvoir parvenir à une déclaration commune sur des sujets aussi délicats que l'Iran, la Palestine, la Syrie ou le Venezuela, les ministres des Affaires étrangères du G20 plancheront aujourd'hui à Buenos Aires sur le ´´multilatéralisme et la gouvernance mondiale´´. A l'initiative de la présidence argentine du G20 et des Etats-Unis, une prise de position sur le Venezuela devrait être exprimée, au lendemain du scrutin présidentiel controversé, boycotté par l'opposition, qui devrait permettre au président Nicolas Maduro de se maintenir au pouvoir. A l'issue de la réunion lundi, une déclaration signée par les 20 pays membres devait être publiée et les ministres des Affaires étrangères d'Argentine Jorge Faurie, d'Allemagne (hôte du précédent G20) Heiko Maas et du Japon (hôte du prochain G20) Taro Kono donneront une conférence de presse. Sont également attendus les chefs de la diplomatie britannique Boris Johnson et chinoise Wang Yi.

Les Etats-Unis dépêchent le sous-secrétaire d'Etat John Sullivan, la Russie un vice-ministre et la France le directeur général du Quai d'Orsay, Laurent Bili.

En l'absence de la haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, Federica Mogherini, c'est la ministre bulgare des Affaires étrangères Ekaterina Zajßrieva qui représentera l'UE.

La Syrie, l'Iran et le conflit israélo-palestinien seront au menu. Mais les pays du G20 ne sont pas en mesure de dégager un consensus sur ces sujets.