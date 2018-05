SOMMET DU 12 JUIN Trump et Moon vont ´´travailler étroitement´´ sur la Corée du Nord

Le président américain Donald Trump et son homologue sud-coréen Moon Jae-in ont promis hier lors d'un entretien téléphonique de travailler au succès du prochain sommet entre Washington et Pyongyang, après les menaces nord-coréennes d'annuler cette rencontre. Après des mois de rapprochement et de détente diplomatique, Pyongyang a opéré mercredi un spectaculaire retour à sa rhétorique traditionnelle, évoquant la possibilité de remettre en cause le sommet très attendu de mi-juin. Le ministre adjoint des Affaires étrangères du Nord, Kim Kye Gwan a ainsi accusé les Etats-Unis de forcer Pyongyang ´´à un renoncement nucléaire unilatéral´´. La Corée du Nord a annulé des discussions de haut niveau avec Séoul pour protester contre des manoeuvres entre les Etats-Unis et la Corée du Sud. Lors d'une conversation téléphonique dimanche, MM. Trump et Moon ont échangé sur ´´les dernières actions nord-coréennes´´, a annoncé la présidence sud-coréenne. Les deux dirigeants ont convenu de ´´travailler étroitement´´ au succès du sommet historique du 12 juin à Singapour M. Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un. M. Trump recevra demain M. Moon à Washington. La détente observée depuis début janvier sur la péninsule fait suite à des années de tensions sur les programmes nucléaire et balistiques de Pyongyang. Cet apaisement a pour l'instant trouvé son point d'orgue lors du sommet entre MM. Moon et Kim fin avril dans la Zone démilitarisée qui divise la péninsule.