TUNISIE Troubles nocturnes à Gafsa

Des centaines de personnes ont manifesté samedi soir à Gafsa, ville en proie à des troubles sociaux dans le sud de la Tunisie, brûlant des pneus et bloquant une route en réaction un match de football qui a dégénéré en pugilat. Arbitrage contestable, intervention de responsables politiques, bagarre entre dirigeants sur la pelouse: le match de barrage entre l'EGS Gafsa et l'US Ben Guerdane, deux équipes du sud de la Tunisie, a viré au chaos au stade de Radès près de Tunis vendredi. L'EGS Gafsa a quitté le terrain une demi-heure avant la fin du match, alors que les deux équipes étaient à égalité. Estimant qu'ils s'étaient retirés, l'arbitre a mis fin à la rencontre, condamnant l'EGS Gafsa à une quatrième saison consécutive en ligue 2. En réaction, des centaines de jeunes se sont rassemblés dans le centre de Gafsa, une ville minière en proie à des troubles sociaux récurrents en raison d'un chômage élevé. Les protestataires ont brûlé des pneus et brièvement bloqué une route. Un camion de phosphate, minerai exploité dans la région de Gafsa, a été renversé en signe de protestation. Aucun blessé n'a été signalé. Les manifestants ont également scandé des slogans contre l'arbitre, qu'ils accusent d'avoir favorisé Ben Guerdane pour lui assurer le maintien, et contre le président de la fédération tunisienne de football, Wadii Jary, originaire de cette ville frontalière de la Libye. Le calme était revenu hier. Le football tunisien est régulièrement secoué par des violences et des accusations de corruption. Lundi, 17 policiers avaient été inculpés pour la mort d'un supporter, qui s'était noyé près du stade de Radès.