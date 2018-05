VENEZUELA Le scrutin pour la présidentielle a commencé

Les Vénézuéliens ont commencé à voter hier pour une présidentielle anticipée, un scrutin pour lequel le président sortant Nicolas Maduro part favori.

Le scrutin a débuté avec le vote du président sortant. Les bureaux doivent accueillir 20,5 millions d'inscrits pour cette élection anticipée à un seul tour. Ils ont fermé à 18h, sauf prolongation sur décision de la Commission électorale pour épuiser d'éventuelles files d'attente. Quelque 300.000 militaires et policiers sont déployés, selon les médias.

Le mandat du président est de six ans, le prochain doit commencer en janvier 2019. Nicolas Maduro, candidat du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), pour un second mandat de six ans, est le grand favori des sondages face à Henri Falcon (56 ans), candidat sous les couleurs de Avancée progressiste (AP) et deux autres candidats quasi-inconnus. Selon l'institut Datanalisis, Maduro et Falcon sont à égalité, tandis que l'institut Delphos accorde 43% d'intentions de vote au sortant et 24% à son adversaire.

L'institut Hinterlaces estime que le chef de l'Etat raflera 52% des suffrages, contre 22%

à Falcon. S'exprimant vendredi devant des observateurs internationaux, M. Maduro a appelé tout le monde - ses adversaires et lui compris - à ´´accepter le résultat électoral, quel qu'il soit´´.