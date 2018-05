YÉMEN L'Arabie saoudite a intercepté un missile tiré par les Houthis

Les forces de défense aérienne d'Arabie saoudite ont réussi à intercepter un missile balistique tiré par des rebelles Houthis visant la ville frontière de Khamis Mushait, située dans le sud du pays, a rapporté samedi le média local Al-Arabiya. Un deuxième missile est tombé dans une zone désertique non habitée près de Khamis Mushait, selon la même source. Le porte-parole de la coalition menée par Ryadh au Yémen, le colonel Turki al-Maliki, a expliqué que le missile était tiré depuis une localité à l'intérieur du Yémen et a été intercepté aux environs de 18h14 (15h14 GMT). Plus tôt ce mois-ci, les forces de défense aérienne d'Arabie saoudite avaient intercepté deux missiles balistiques tirés par les Houthis en direction des villes frontières de Najran et Jazane.