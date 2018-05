LA HAYE Entretien du ministre palestinien des AE à la CPI

Le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki était attendu hier aux Pays-Bas et il aura des entretiens aujourd'hui même avec la procureure générale de la Cour pénale internationale (CPI) sur la situation dans les territoires palestiniens, a annoncé l'ambassade palestinienne à La Haye. M. Maliki rencontrera la procureure Fatou Bensouda une semaine après les manifestations dans la bande de Ghaza au cours desquelles 62 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. Des dizaines de milliers de Palestiniens avaient alors manifesté le long de la frontière avec Israël contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. M. Maliki informera Mme Bensouda de la situation dans les territoires palestiniens, et «soumettra une demande de saisine» de la CPI sur la question des colonies juives dans les territoires palestiniens, a indiqué l'ambassade palestinienne. Il tiendra ensuite une conférence de presse, avant de rencontrer plus tard le ministre néerlandais des Affaires étrangères Stef Blok. La semaine dernière, Fatou Bensouda avait assuré qu'elle suivait de près les violences à Ghaza et promis de «prendre toute mesure appropriée». «Mon équipe suit attentivement les développements sur place et examine tout crime présumé qui pourrait être du ressort de la CPI», avait-elle déclaré. L'Autorité palestinienne a rejoint la CPI en janvier 2015. La Cour est compétente pour juger les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Israël, pour sa part, a signé le traité de la CPI mais ne l'a jamais ratifié.